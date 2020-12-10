Руководителя порта "Черноморск" задержали на взятке

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя ГП "Морской торговый порт Черноморск". Его разоблачили в якобы вымогательстве и получении взятки в 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Вместе с руководителем порта также был задержан и посредник.

Как сообщает бюро, директор порта якобы требовал 250 тысяч долларов за соглашение плана санации обанкротившейся частной компании.

В комитете кредиторов этой компании порт "Черноморск" имел большинство голосов. Компания искала инвесторов, но их привлечение требовало соглашения комитета кредиторов.

"Когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату, оценив ее в 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: взятка директору порта "Черноморск" (nabu.gov.ua)

На сайте порта "Черноморск" говорится, что и.о. директором ГП является Александр Попов.

Напомним, ранее президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало разоблачили на взятке.

Кроме того, СБУ задержала инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни за систематическое получение взятки.