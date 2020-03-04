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Руководителя таможенного поста "Ковель" задержали на взятке

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 18:56
Руководителя таможенного поста "Ковель" задержали на взятке
Фото: взятка начальнику таможни (dbr.gov.ua)

Таможенник требовал более 12 тысяч долларов за не препятствование в оформлении автомобилей

Государственно бюро расследований задержало исполняющего обязанности начальника таможенного поста "Ковель" Волынской таможни на получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отметили в Бюро, таможенник требовал взятку в размере 12,24 тысяч долларов за не препятствование таможенного оформления автомобилей.

"Чиновник таможни в сговоре с посредником, требовали от жителя Волынской области неправомерную выгоду в размере 12 240 долларов США. За "вознаграждение" обещали гражданину не препятствовать в таможенном оформлении транспортных средств.

На данный момент решается вопрос об объявлении таможеннику подозрения по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что в суд направили обвинительный акт по чиновникам института Национальной академии медицинских наук Украины. Они подозреваются в растрате 10 млн гривен государственных средств.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили руководителя одного из управлений и главного специалиста главного управления Госпротребслужбы в Донецкой области на взятке. Чиновник требовал 24,8 тысячи гривен за ускоренную выдачу сертификата.

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Новости Украины Государственная таможенная службаВолынская областьвзяткаГБР
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