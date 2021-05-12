У руководителя исполкома "Удара" Палатного идет обыск

Представители прокуратуры ведут обыски в нескольких помещениях, связанных с руководителем исполкома "Удара" Артуром Палатным.
Об этом Палатный сообщил в Facebook.
"Прямо сейчас идет фарс под названием "обыски". Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы более 20 лет разведены. Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать президентом, шепча ему на ухо", - написал Палатный.
По мнению руководителя исполкома "Удар", власть пытается давить на политических оппонентов инструментами Януковиче.
"Цель банальна - давление и запугивание. Потому партия "УДАР" может составить сильную конкуренцию на выборах. И очевидно, они забыли одно "но". Мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошей прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы - перешли по наследству. Разница еще в том, что за окном не 2012-й, и мест, куда было бы хорошо убежать заказчикам этой аферы, не осталось. Потому что ответственность, как показывает практика, все равно догонит. Как бы не хотелось, и какими бы сильными они не чувствовали себя сегодня, бумеранг справедливости имеет свойство бить очень точно и больно. И тогда ни одна ручная прокуратура не поможет", - отметил Палатный.
Он отметил, что обыски проводят представители прокуратуры, которые не смогли объяснить основания своих действий.
Напомним, ранее сообщалось, что Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).