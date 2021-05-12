У руководителя исполкома "Удара" Палатного идет обыск

"Прямо сейчас идет фарс под названием "обыски". Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы более 20 лет разведены. Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать президентом, шепча ему на ухо", - написал Палатный.

По мнению руководителя исполкома "Удар", власть пытается давить на политических оппонентов инструментами Януковиче.

"Цель банальна - давление и запугивание. Потому партия "УДАР" может составить сильную конкуренцию на выборах. И очевидно, они забыли одно "но". Мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошей прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы - перешли по наследству. Разница еще в том, что за окном не 2012-й, и мест, куда было бы хорошо убежать заказчикам этой аферы, не осталось. Потому что ответственность, как показывает практика, все равно догонит. Как бы не хотелось, и какими бы сильными они не чувствовали себя сегодня, бумеранг справедливости имеет свойство бить очень точно и больно. И тогда ни одна ручная прокуратура не поможет", - отметил Палатный.

Он отметил, что обыски проводят представители прокуратуры, которые не смогли объяснить основания своих действий.