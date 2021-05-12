У керівника виконкому "Удару" Палатного йде обшук

"Прямо зараз триває фарс під назвою "обшуки". Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми більш як 20 років розлучені. Команда пішла з Банкової. Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагаються маніпулювати президентом, шепочучи йому на вухо", - написав Палатний.

На думку керівника виконкому "Удару", влада намагається тиснути на політичних опонентів інструментами часів Януковича.

"Мета банальна - тиск і залякування. Бо партія "УДАР" може скласти сильну конкуренцію на виборах. Та вочевидь, вони забули одне "але". Ми вже це проходили. Часи Януковича стали хорошим щепленням від страху та серйозного сприйняття таких дешевих шоу. Декорації змінилися, методи - перейшли у спадок. Різниця ще в тому, що за вікном не 2012-й, та й місць, куди було б добре втекти замовникам цієї афери, не лишилося. Бо відповідальність, як показує практика, все одно дожене. Як би не хотілося, і якими б сильними вони не відчували себе сьогодні, бумеранг справедливості має властивість бити дуже влучно і боляче. І тоді жодна ручна прокуратура не врятує", - наголосив Палатний.

Він зазначив, що обшуки проводять представники прокуратури, які не змогли пояснити підстави своїх дій.