У руководителя фискальной службы подтвердили коронавирус

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко заболел коронавирусом. Он сегодня получил положительный результат ПЦР-теста.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он чувствует себя хорошо, но из-за подтвержденного COVID-19 отправляется на самоизоляцию. Солодченко будет исполнять свои полномочия дистанционно.

"Прошу всех, с кем контактировал в течение последних дней, проверить себя и сделать тест. Что касается рабочих моментов: я никуда не исчезаю, участие в совещаниях могу принимать в онлайн-режиме или по телефону - работаю дистанционно", - заявил он.

Фото: результаты теста на коронавирус (facebook.com/s.solodchenko)

Напомним, за прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 7342 новых случая коронавируса. Наихудшая ситуация в Киеве и Харьковской области.

Как писало РБК-Украина, вчера от коронавируса умер мэр Борисполя. Умерший городской голова лидировал на местных выборах.

Кроме того, на днях стало известно о заражении коронавирусом членов семьи мэра Львова Андрея Садового.