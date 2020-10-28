ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Семья Садового заболела коронавирусом

Львов, Среда 28 октября 2020 01:47
Семья Садового заболела коронавирусом
Фото: Андрей Садовый (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: РБК-Украина

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что его супруга и теща заразились коронавирусом. У него же отрицательный результат тест.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, жена и теща чувствуют себя нормально.

"По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Вероятно, имею хороший иммунитет", - сообщил Садовый.

При этом, он добавил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции.

"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", - подчеркнул мэр Львова.

Ранее РБК-Украина писало, что тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 6677 новых случаев коронавируса. При этом было проведено 33 361 исследование методом ПЦР и 22 349 - методом ИФА. Больше всего новых заболеваний выявили в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Андрей СадовыйЛьвовКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь