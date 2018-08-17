Руководительницу движения "Волонтеры победы" засудили за организацию выборов в Крыму

Организаторку выборов освободили от наказания при условии содействия раскрытию преступления

За организацию выборов президента Российской Федерации (РФ) в аннексированом Крыму осуждены основательницу и руководительницу крымского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". Об этом сообщает прокуратура АР Крым.

В частности установлено, что женщина также была участницей сбора подписей в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ в 2018 году. Агитаторке инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

Деснянский районный суд Киева 16 августа 2018 года вынес обвинительный приговор, которым утверждено соглашение о признании вины, заключенное прокурором с обвиняемой.

"Согласно приговору обвиняемая признана виновной в совершении уголовного правонарушения и назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы и на основании ст. 75 УК Украины последний освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года", - сообщили в прокуратуре.

Также добавили, что согласно с языками соглашения, обвиняемая должна безоговорочно признать свою вину и активно способствовать раскрытию преступления.

Напомним, 4 августа 2018 года состоялся визит президента РФ Владимира Путина на временно оккупированную Россией территории Украины - Автономную Республику Крым и г. Севастополь. В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Министерство иностранных дел Украины выразило протест.

Добавим, 31 июля президент Украины Петр Порошенко поручил МИДУ усилить работу для внедрения еще более жестких санкций против Российской Федерации.