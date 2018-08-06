МЗС висловлює протест у зв'язку з неузгодженим візитом Путіна в АР Крим

Україна вважає цей візит грубим порушенням державного суверенітету

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловлює протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 4 серпня 2018 року президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окуповану Росією територію України - Автономну Республіку Крим та м. Севастополь. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У відомстві наголошують, що Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Криму та Севастополя грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Зазначається, що це є цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія.

Зокрема, йдеться про Статут ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)" A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, "Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)" A/Res/72/190 від 19 грудня 2017 року.

Скріншот (twitter.com/MFA_Ukraine)

Нагадаємо, 31 липня президент України Петро Порошенко доручив МЗС посилити роботу для впровадження ще більш жорстких санкцій проти Російської Федерації.