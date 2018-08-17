Керівницю руху "Волонтеры победы" засудили за організацію виборів у Криму

Організаторку виборів звільнили від покарання за умови сприяння розкриттю злочину

За організацію виборів президента Російської Федерації (РФ) в анексованом Криму засуджено засновницю та керівницю кримського регіонального відділення всеросійського громадського руху "Волонтеры победы". Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

Зокрема встановлено, що жінка також була учасницею збору підписів на підтримку Володимира Путіна у якості кандидата на пост президента РФ у 2018 році. Агітаторці інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 1 ст. 110 КК України).

Деснянський районний суд Києва 16 серпня 2018 року виніс обвинувальний вирок, яким затверджено угоду про визнання винуватості, укладену прокурором з обвинуваченою.

"Згідно з вироком обвинувачену визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді 3 років та 3 місяців позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України останню звільнено від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки", - повідомили у прокуратурі.

Також додали, що згідно з мовами угоди, обвинувачена має беззастережно визнати свою винуватість та активно сприяти розкриттю злочину.

Нагадаємо, 4 серпня 2018 року відбувся візит президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану Росією територію України - Автономну Республіку Крим та м. Севастополь. У зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом Міністерство закордонних справ України висловило протест.

Додамо, 31 липня президент України Петро Порошенко доручив МЗС посилити роботу для впровадження ще більш жорстких санкцій проти Російської Федерації.