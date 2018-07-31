Порошенко доручив МЗС посилити роботу для більш жорстких санкцій проти РФ

Порошенко вимагає посилення санкцій проти Росії за анексію Криму

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) посилити роботу для впровадження ще більш жорстких санкцій проти Російської Федерації (РФ). Про це президент написав у Twitter.

Зокрема, президент заявив про це після того, як Рада Європейського союзу запровадила санкції проти компаній, причетних до будівництва Керченського мосту в окупованому Криму. Санкції введені проти шести юридичних осіб.

"Доручив МЗС посилити роботу щодо подальшого ужорсточення санкцій проти російського агресора та будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які пов’язані зі спробою анексії та тимчасової окупації українського Криму", - написав Порошенко.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 31 липня 2018 року, Європейський союз поширив дію своїх санкцій на ПАТ "Мостотрест" і ТОВ "Стройгазмонтаж", які входять до санкційного списку США. Крім того, під обмеження потрапили АТ "Інститут Гипростроймост" (Санкт-Петербург), АТ "Суднобудівний завод "Залив", ТОВ "Стройгазмонтаж - Мост" і АТ "ВАД".

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляв, що після відкриття Кримського мосту у Росії з'явилася можливість оперативно перекидати значні сили Сухопутних військ до окупованого Криму з подальшим проведенням наступальних операцій на півдні України.