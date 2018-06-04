Руководители крупнейших компаний Украины выступили за реформирование правоохранительной системы

В ходе завтрака бизнесмены неоднократно приводили примеры безосновательных обысков, конфискации документов и техники

Руководители крупнейших компаний Украины предлагают создать новый независимый институт государственной власти, который будет заниматься исключительно экономическими преступлениями под жестким контролем антикоррупционных структур, чтобы таким образом снизить сохраняющееся давление на бизнес.

К выводу о необходимости создать такой орган бизнесмены пришли в ходе организованной Kyiv Post встречи в формате CEO Breakfast. В частности, идею передать соответствующее предложение в Генеральную прокуратуру и СБУ поддержали генеральный директор Shell Retail Ukraine Питер Керекгярто, руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, основатель одной из крупнейших строительных компаний Украины KADORR Group и владелец Kiev Post Аднан Киван, директор ЦУМа Брайан Хэндли и другие.

Миллиардер Аднан Киван, крупнейший арабаский инвестор в Украине, который планирует строительство комплексов по изготовлению и переработке сельхозпродукции для арабского мира, считает, что сейчас необходимо создать работающий механизм взаимодействия бизнеса и правоохранителей.

"Мы вкладываем в экономику страны серьезные деньги. Мы занимаемся строительством, создаем торговые и бизнес-центры, развиваем аграрный бизнес. Благодаря этому в стране создаются рабочие места, а в украинский бюджет поступают колоссальные средства", - отметил Аднан Киван, 800 млн активов которого уже работают в Украине.

Большинство участников форума поддержало мнение Аднана Кивана. Помимо бизнесменов предложение о соответствующей реформе одобрили Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер, бизнес-обмудсмен Украины Альгидрас Семетей, экс-руководитель СБУ Валентин Наливайченко.

Как пишет УНИАН, в ходе завтрака бизнесмены неоднократно приводили примеры безосновательных обысков, конфискации документов и техники, хотя и отметили определенное улучшение ситуации за последние годы.

"Правоохранительные органы, от полицейских до прокуроров и судей, ранее образовали странный симбиоз. Они не обеспечивали надлежащее правосудие, но, с другой стороны, злоупотребляли своим положением и давили на бизнес. Теперь ситуация изменилась, предприниматели действительно могут работать, но все равно общую систему контроля бизнеса необходимо менять", - отметили участники встречи.

По мнению ведущих СЕО страны, нынешнее отсутствие здоровой коммуникации правоохранителей и предпринимателей мешает привлечению зарубежных инвестиций. Предлагаемый же бизнесменами орган мог бы исправить ситуацию.