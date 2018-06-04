Керівники найбільших компаній України виступили за реформування правоохоронної системи

В ході сніданку бізнесмени неодноразово наводили приклади безпідставних обшуків, конфіскації документів і техніки

Керівники найбільших компаній України пропонують створити новий незалежний інститут державної влади, який буде займатися виключно економічними злочинами під жорстким контролем антикорупційних структур, щоб таким чином знизити зберігається тиск на бізнес.

До висновку про необхідність створити такий орган бізнесмени прийшли в ході організованої Kyiv Post зустрічі у форматі CEO Breakfast. Зокрема, ідею передати відповідну пропозицію в Генеральну прокуратуру та СБУ підтримали генеральний директор Shell Retail Ukraine Пітер Керекгярто, керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов, засновник однієї з найбільших будівельних компаній України KADORR Group і власник Kiev Post Аднан Киван, директор Цуму Брайан Хендлі та інші.

Мільярдер Аднан Ківан, найбільший арабаский інвестор в Україні, який планує будівництво комплексів з виготовлення і переробки сільгосппродукції для арабського світу, вважає, що зараз необхідно створити працюючий механізм взаємодії бізнесу та правоохоронців.

"Ми вкладаємо в економіку країни серйозні гроші. Ми займаємося будівництвом, створюємо торгові і бізнес-центри, розвиваємо аграрний бізнес. Завдяки цьому в країні створюються робочі місця, а в український бюджет надходять колосальні кошти", - зазначив Аднан Киван, 800 млн активів якого вже працюють в Україні.

Більшість учасників форуму підтримав думку Аднана Ківана. Крім бізнесменів пропозицію про відповідної реформи схвалили Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні Гійом Шойрер, бізнес-омбудсмен України Альгідрас Семетей, екс-керівник СБУ Валентин Наливайченко.

Як пише УНІАН, в ході сніданку бізнесмени неодноразово наводили приклади безпідставних обшуків, конфіскації документів і техніки, хоч і відзначили певне поліпшення ситуації за останні роки.

"Правоохоронні органи, від поліцейських до прокурорів і суддів, раніше утворили дивний симбіоз. Вони не забезпечували належне правосуддя, але, з іншого боку, зловживали своїм становищем і тиснули на бізнес. Тепер ситуація змінилася, підприємці дійсно можуть працювати, але все одно загальну систему контролю бізнесу необхідно міняти", - зазначили учасники зустрічі.

На думку провідних СЕО країни, нинішня відсутність здорової комунікації правоохоронців і підприємців заважає залученню зарубіжних інвестицій. Пропонований же бізнесменами орган міг би виправити ситуацію.