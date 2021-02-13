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Руководители Facebook и Twitter могут дать показания в Конгрессе, - Politico

Автор: Александр Белоус

Руководители Facebook Inc и Twitter Inc ведут переговоры с законодателями Палаты представителей Конгресса США, чтобы дать показания. Точная дата слушаний еще не назначена, но они могут произойти уже в марте.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, на слушания хотят пригласить генерального директора Facebook Марка Цукерберга, а также главу Twitter Джека Дорси. Также не исключено что они дадут показания вместе с Сундаром Пичаи, исполнительным директором Google и его материнской компании Alphabet Inc.

Точный вопрос для слушаний еще не ясен. Глава комитет Палаты представителей по энергетике и торговле C Фрэнк Паллоне в прошлом месяце объявил о планах расследовать, какую роль эти платформы сыграли в штурме Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

Комитет, который имеет широкую юрисдикцию по ряду вопросов технологий и здравоохранения, отдельно изучил усилия социальных сетей по борьбе с дезинформацией о Covid-19, особенно с контентом, направленным против вакцины.

"Руководители комитетов Конгресса внимательно следят за тем, как платформы обрабатывают дезинформацию о коронавирусе и насильственный контент после бунта в Капитолии", - говорится в сообщении.

Напомним, компания Facebook решила уменьшить количество политического контента в соцсети. В Компании объяснили это жалобам со стороны пользователей соцсети Facebook.

Как сообщало РБК-Украина, компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения нападения.

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