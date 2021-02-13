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Керівники Facebook і Twitter можуть дати свідчення в Конгресі, - Politico

Автор: Олександр Білоус

Керівники Facebook Inc і Twitter Inc ведуть переговори з законодавцями Палати представників Конгресу США, щоб дати свідчення. Точна дата слухань ще не призначена, але вони можуть відбутися вже в березні.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на свої джерела.

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За даними видання, на слухання хочуть запросити генерального директора Facebook Марка Цукерберга, а також голову Twitter Джек Дорсі. Також не виключено, що вони дадуть свідчення разом з Сундаром Пичаи, виконавчим директором Google і його материнської компанії Alphabet Inc.

Точний питання для слухань ще не ясний. Голова комітету Палати представників з питань енергетики і торгівлі C Френк Паллоне в минулому місяці оголосив про плани розслідувати, яку роль ці платформи зіграли у штурмі Капітолію прихильниками колишнього президента Дональда Трампа.

Комітет, який має широку юрисдикцію по ряду питань технологій та охорони здоров'я, окремо вивчив зусилля соціальних мереж по боротьбі з дезінформацією про Covid-19, особливо з контентом, спрямованим проти вакцини.

"Керівники комітетів Конгресу уважно стежать за тим, як платформи обробляють дезінформацію про коронавирусе і насильницький контент після бунту в Капітолії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія Facebook вирішила зменшити кількість політичного контенту в соцмережі. У Компанії пояснили це скарг з боку користувачів соцмережі Facebook.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

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