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Facebook хочет уменьшить политический контент в ленте новостей: проведут тест

Новина українською → Калифорния, Среда 10 февраля 2021 19:43
Facebook хочет уменьшить политический контент в ленте новостей: проведут тест Фото: соцсеть Facebook (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания Facebook решила уменьшить количество политического контента в соцсети. В Компании объяснили это жалобами со стороны пользователей соцсети Facebook.

Об этом говорится в заявлении Facebook.

О необходимости сокращения политического контента в Facebook недавно заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. Во время последнего финансового отчета он сказал, что компания все чаще слышит от пользователей, что они не хотят, чтобы политический контент занимал всю ленту новостей.

"В течение следующих месяцев мы будем работать над тем, чтобы лучше понять различные предпочтения людей и протестируем несколько подходов", - заявили в компании.

Изначально компания Facebook проведет тест, в рамках которого политический контент будет сокращен для части жителей Канады, Бразилии и Индонезии и США. Затем компания проведет опрос пользователей относительно эффективности таких подходов.

В то же время в Facebook обещают не уменьшать количество контента о коронавирусе от авторитетных организаций здравоохранения, таких как ВОЗ и CDC.

Напомним, недавно Facebook расширила перечень фейков о коронавирусе, которые нельзя распространять в соцсети. Публикации с фейками о COVID-19 будут удаляться.

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