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США отреагировали на открытие моста в Станице Луганской

Новости » Политика     21.11.2019 - 14:45
США отреагировали на открытие моста в Станице Луганской
Фото: мост в Станице Луганской (twitter.com/ZelenskyyUa)

В посольстве отметили усилия действующей власти на поддержку гражданских на Донбассе

Посольство США в Украине поздравило открытие моста в Станице Луганской, которое состоялось вчера, 20 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства.

Американские дипломаты, в частности, отметили усилия команды действующего президента Владимира Зеленского в поддержке гражданских граждан, которые живут в условиях войны на Донбассе.

"Мы приветствуем открытие моста в Станице Луганской и отдаем должное президенту Зеленскому и его команде за их усилия в поддержку людей, которые проживают на востоке Украины, в условиях российской агрессии", - говорится в сообщении.

США отреагировали на открытие моста в Станице Луганской

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что открытие моста в Станице Луганской является важным шагом вперед для гражданского населения.

Напомним, в Станице Луганской открыли восстановленный пешеходный мост. Официальная церемония открытия состоялась 20 ноября при участии президента Украины Владимира Зеленского и послов Франции и Германии. Как отметил Зеленский, полностью мост заработает 22 ноября.

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