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Керівники Apple, Google, Facebook та Amazon зібралися разом дати свідчення

США, Вашингтон, Четвер 30 липня 2020 05:30
Керівники Apple, Google, Facebook та Amazon зібралися разом дати свідчення
Фото: Марк Цукерберг (flickr.com techcrunch)
Автор: Артур Родивилов

Конгрес США вперше зібрав їх разом у антимонопольній справі

В антимонопольному підкомітеті юридичного комітету Палати представників Конгресу США почалися слухання за участі Марка Цукерберга, Тіма Кука, Сундара Пичаї та Джефа Безоса. Вони виступають в рамках розслідування про використання неконкурентних практик.

Через пандемію коронавірусу слухання проходять у форматі відеоконференції, передає The Verge.

Найбільші IT-компанії світу підозрюють у зловживанні становищем на ринку. Facebook, Google, Apple та Amazon звинувачують у нечесних бізнес-практиках, через які вони закріпили монопольне становище на ринку.

Наприклад, Apple звинувачують в обмеженнях в магазині додатків App Store, через що власники додатків втрачають частину прибутку. А Facebook звинувачують у створенні монополії через придбання своїх конкурентів - наприклад Instagram і Snapchat.

Нагадаємо, ЄС має намір посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook.

Зокрема, в ЄС хочуть забезпечити дотримання компаніями США норм антимонопольного законодавства та виплату ними всіх податків.

Раніше РБК-Україна писало, що антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.

Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.

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