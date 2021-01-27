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Керівників вишів планують обирати по-новому: ВР схвалила закон за основу

Україна, Середа 27 січня 2021 13:26
Керівників вишів планують обирати по-новому: ВР схвалила закон за основу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні планують змінити процедуру обрання керівника вищого навчального закладу. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №4489-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 335 нардепів.

Документ пропонує розбити вибори на два тури. Обраним керівником установи вищої освіти буде вважатися кандидатура, яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - понад 50 відсотків голосів осіб, що взяли участь у голосуванні.

Відповідно до проекту, якщо у виборах взяли участь дві і більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрала більш як 50% голосів від загальної кількості претендентів, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

Зараз в законі "Про вищу освіту" не передбачений другий тур у виборах керівника вузу.

Нагадаємо, комітет з питань освіти і науки рекомендував Верховній раді прийняти цей документ за основу.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет з питань молоді та спорту не рекомендував парламенту надавати право дітям-сиротам вступати поза конкурсом до вищих навчальних закладів державної й комунальної форми власності.

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