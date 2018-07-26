Руководителем избирательного штаба Порошенко может стать Ковальчук, - источники

Команде Порошенко поставлена задача начать с 1 августа работу по развертыванию штабов в регионах

Руководителем избирательного штаба Петра Порошенко могут назначит заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука. Об этом сказано в материале РБК-Украина "На низком старте: как в команде Петра Порошенко готовятся к президентским выборам".

Отмечается, что сейчас вопрос главы избирательно штаба Порошенко пока нерешен. На эту позицию ранее пророчили секретаря Совета национальной безопасности и обороны, одного из лидеров "Народного фронта" Александра Турчинова, но в начале июля он опроверг информацию и сказал, что "не занимается политической деятельностью, не берет участие в избирательных кампаниях, не возглавляет политических штабов".

Несколько месяцев назад один из функционеров президентской команды прогнозировал, что глав штаба будет несколько. По его словам, президент будет назначать ответственных за разные направления, но общее руководство будет осуществлять сам.

"В данный момент, как утверждают несколько источников в президентской команде, обсуждается возможность назначения руководителем штаба замглавы АП Виталия Ковальчука", - указано в материале.

Кроме того, в проведении кампании активное участие, скорее всего, будут принимать Сергей Березенко и Игорь Грынив.

По словам информированных собеседников, команде Порошенко поставлена задача начать с 1 августа работу по развертыванию штабов в регионах.

Напомним, Порошенко объявит о намерении идти на второй срок не ранее 24 августа.

Как писало РБК-Украина, глава государства планирует в ближайшее время заменить двух глав ОГА.



