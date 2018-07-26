Керівником виборчого штабу Порошенко може стати Ковальчук, - джерела

Команді Порошенко поставлена ​​задача почати з 1 серпня роботу по розгортанню штабів у регіонах

Керівником виборчого штабу Петра Порошенка можуть призначить заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука. Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "На низькому старті: як в команді Петра Порошенка готуються до президентських виборів".

Відзначається, що зараз питання голови виборчого штабу Порошенко поки невирішене. На цю позицію раніше пророкували секретаря Ради національної безпеки і оборони, одного з лідерів "Народного фронту" Олександра Турчинова, але на початку липня він спростував інформацію і сказав, що "не займається політичною діяльністю, не бере участь у виборчих кампаніях, не очолює політичних штабів".

Кілька місяців тому один з функціонерів президентської команди прогнозував, що глав штабу буде кілька. За його словами, президент буде призначати відповідальних за різні напрямки, але загальне керівництво буде здійснювати сам.

"В даний момент, як стверджують кілька джерел у президентській команді, обговорюється можливість призначення керівником штабу заступник голови АП Віталія Ковальчука", - зазначено в матеріалі.

Крім того, в проведенні кампанії активну участь, швидше за все, будуть приймати Сергій Березенко та Ігор Гринів.

За словами інформованих співрозмовників, команді Порошенко поставлена ​​задача почати з 1 серпня роботу по розгортанню штабів у регіонах.

Нагадаємо, Порошенко оголосить про намір йти на другий термін не раніше 24 серпня.

Як писало РБК-Україна, глава держави планує найближчим часом замінити двох глав ОДА.