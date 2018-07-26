Порошенко заменит 2 глав ОГА в ближайшее время, - источник

Новости Политика 26.07.2018 - 10:23
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Старт избирательной компании сулит кадровые ротации на местах

Президент Петр Порошенко в ближайшее время планирует заменить как минимум двух глав областных госадминистраций. Об этом сказано в материале РБК-Украина "На низком старте: как в команде Петра Порошенко готовятся к президентским выборам".

В частности, источник агентства отмечает, что старт избирательной компании сулит кадровые ротации на местах.

"Со стартом избирательной кампании наверняка не обойдется без кадровых ротаций на местах. В ближайшее время президент планирует заменить как минимум двух глав областных государственных администраций, уверяет источник", - сказано в материале.

Напомним, как подтвердил РБК-Украина один из соратников Порошенко, его команда уже начинает избирательную кампанию, а вопрос участия нынешнего президента в выборах - решен. Порошенко, как утверждает один из собеседников, заявит о намерении баллотироваться в президенты на старте избирательной гонки - не раньше Дня независимости, после 24 августа.

В апреле президент на Международном форуме в Киеве предложил законодательно ограничить вмешательство России в украинские выборы.

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Теги:  Порошенко Петр,  Областная государственная администрация,  выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС