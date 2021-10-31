Руководитель столичной прокуратуры незадолго до назначения бывал в Беларуси и РФ, - нардеп

Как известно, Кипера, люстрованого после свержения режима Януковича, назначили заместителем руководителя прокуратуры столицы 9 июня прошлого года, а уже 27 июля он возглавил это ведомство. Незадолго до этого он, по данным депутата, совершил несколько поездок в Белоруссию.

"Итак, Кипер дважды выезжал из Украины в Беларусь, а возвращался через несколько часов. Одна из поездок была прямо перед назначением! Так же, за три месяца до назначения Кипер посетил Москву. В общем, он неоднократно ездил в РФ после нападения на Украину", - возмутился депутат.

Арьев подчеркнул, что подобными визитами должна заинтересоваться Служба безопасности Украины, учитывая ситуацию со "сливом" спецоперации с "вагнеровцами". Также отдельный вопрос вызывает наличие у семьи прокурора имущества в России.

"Но вопросы останутся все равно. Главное, сколько российских Кротов уже инфильтрировали во власть. Их становится все больше: и вопросов, и, кажется, кротов", - резюмировал Арьев.

Напомним, ранее внефракционный нардеп Гео Лерос обнародовал документы, подтверждающие наличие российского паспорта у жены прокурора Киева Ирины Кипер.

Судя по опубликованным документам, Кипер неоднократно ездила поездом в Москву, а также летала в московский аэропорт "Шереметьево" и Санкт-Петербург. Судя по опубликованным данным, пересадки она делала в аэропортах Минска и Берлина.