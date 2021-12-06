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Руководитель "Моссада" проведет в США переговоры по вопросам ядерной программы Ирана

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Понедельник 06 декабря 2021 05:25
Руководитель "Моссада" проведет в США переговоры по вопросам ядерной программы Ирана Фото: руководитель "Моссада" проведет в США переговоры по вопросам ядерной программы Ирана (mossad.gov.il)
Автор: Анна Полисученко

Руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в воскресенье должен совершить визит в США. Причиной поездки стали переговоры с высокопоставленными представителями американской администрации по проблеме ядерной программы Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Барнеа передаст американским чиновникам обновленные разведывательные данные по соответствующим усилиям Тегерана.

По мнению представителей Израиля, санкции против Ирана следует усилить и создать реальную угрозу военных действий после того, как переговоры в Вене о возвращении к ядерному соглашению 2015 года не принесли результатов.

В публичном выступлении на прошлой неделе Барнеа заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, этого не допустят.

Он расскажет своим американским партнерам, что Иран продолжает обманывать мир, проводя переговоры в Вене, пока его ядерная программа идет полным ходом.

Переговоры в Вене между мировыми государствами и Исламской Республикой Иран прекратились в четверг, но, как ожидается, возобновятся позднее.

Барнеа также намерен подтвердить позицию Израиля о том, что он не будет связан ни одним соглашением, достигнутым с Ираном, и что усилия Израиля с целью сорвать ядерные амбиции Тегерана будут продолжаться.

Израиль настаивает на том, что более строгие санкции - это правильный путь в отношениях с Тегераном.

Ранее мы писали, что Иран начал обогащение урана, несмотря на планы возобновить "ядерную сделку" с Западом.

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