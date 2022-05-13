Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков

Отмечается, что в первые 48 часов вторжения России в Украину Харьков подвергался постоянным обстрелам. Оккупанты применяли ракетные системы залпового огня "Смерч" и кассетные боеприпасы, запрещенные международным правом. Такие же снаряды Россия использовала в Сирии.

С помощью спутниковых снимков удалось выяснить, что обстрел Харькова осуществляла 79-я реактивная артиллерийская бригада, которая базируется в Белгородской области. Она подчиняется генерал-полковнику Александру Журавлеву.

По данным СМИ, генерал в прошлом был трижды отправлен в Сирию. Во время своего второго пребывания, в июле 2016 года, он руководил захватом восточного Алеппо, которое контролировали повстанцы.

Во время его командования, с 10 сентября по 10 октября 2016, город 137 раз обстреливали кассетными боеприпасами, что на 791% больше, чем среднее количество атак кассетными боеприпасами за предыдущие восемь месяцев.