Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків

Зазначається, що у перші 48 годин вторгнення Росії в Україну Харків піддавався постійним обстрілам. Окупанти застосовували ракетні системи залпового вогню "Смерч" та касетні боєприпаси, що заборонені міжнародним правом. Такі ж самі снаряди Росія використовувала в Сирії.

За допомогою супутникових знімків вдалося з'ясувати, що обстріл Харкова здійснювала 79-а реактивна артилерійська бригада, яка базується в Бєлгородській області. Вона підпорядковується генерал-полковнику Олександру Журавльову.

За даними ЗМІ, генерал у минулому був тричі відправлений у Сирію. Під час свого другу перебування, у липні 2016 року, він керував захопленням східного Алеппо, яке контролювали повстанці.

Під час його командування, з 10 вересня по 10 жовтня 2016, місто 137 разів обстрілювали касетними боєприпасами, що на 791% більше, ніж середня кількість атак касетними боєприпасами за попередні вісім місяців.