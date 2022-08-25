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Руководил захватом Луганской области. Командир "кадыровцев" получил подозрение

Фото: командир" кадыровцев", руководивший захватом Луганской области, получил подозрение (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители сообщили о подозрении командиру спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии России по Чеченской Республике, который руководил военной операцией по захвату территории Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Судя по опубликованному Офисом генпрокурора фото, речь идет о Апти Алаудинове. Ранее российские СМИ писали, что оккупант получил звание героя России и героя "ЛНР".

Следствие установило, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину личный состав спецотряда "Ахмат" прибыл в Луганскую область для участия в боевых действиях против украинских военных и террора гражданского населения.

Возглавлял спецподразделение личный помощник главы Чеченской республики России. В 2011-2021 годах он был заместителем министра внутренних дел Чеченской Республики.

Отмечается, что во исполнение приказа руководства РФ в марте-июне 2022 года военные спецотряда в составе разведгрупп заходили в населенные пункты Луганской области. Они массированно обстреливали из тяжелого вооружения позиции украинских бойцов для продвижения оккупационных войск Вооруженных сил России и незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" на территорию Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Конечной целью оккупационных войск был захват этих городов, которая в результате вражеских атак была достигнута.

Командир "Ахмата" публично отчитывался перед главой Чеченской Республики и высшим руководством России об "успехе денацификации" на Восточном фронте. Для показательности такие видеообращения преимущественно записывались возле или непосредственно в админпомещениях государственных структур региона.

Оккупанту инкриминировано совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее правоохранители идентифицировали "кадыровца", который во время оккупации Киевской области пытал подростка. Ему объявили подозрение.

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