В руках Путина прекращение войны в Украине, - глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине твердо лежит на президенте России Владимире Путине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Это в руках Путина. Он тот, кто без всякой причины начал войну. Теперь он обязан прекратить войну", - сказал Бербок.
По ее словам, Путин сам начал войну против мирного населения.
"Жестокая реальность заключается в том, что сам Путин выбрал вести войну против мирного населения и вести войну против европейского мирного порядка", - сказала она.
Также Бербок сказал, что Германия предлагает усиление военной помощи украинскому правительству.
"Мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарно с Украиной, а с другой стороны, есть Россия, которая четко дала понять, что для них нет красных линий", - добавила она.
Раньше Бербок говорила, что ЕС увеличит помощь на вооружение для Украины до 1 млрд евро.
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