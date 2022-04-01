В руках Путина прекращение войны в Украине, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине твердо лежит на президенте России Владимире Путине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это в руках Путина. Он тот, кто без всякой причины начал войну. Теперь он обязан прекратить войну", - сказал Бербок.

По ее словам, Путин сам начал войну против мирного населения.

"Жестокая реальность заключается в том, что сам Путин выбрал вести войну против мирного населения и вести войну против европейского мирного порядка", - сказала она.

Также Бербок сказал, что Германия предлагает усиление военной помощи украинскому правительству.

"Мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарно с Украиной, а с другой стороны, есть Россия, которая четко дала понять, что для них нет красных линий", - добавила она.