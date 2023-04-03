Рука не дрогнет. В Литве подтвердили намерения арестовать Путина в случае его визита
Российского диктатора Владимира Путина обязательно арестуют и передадут Международному уголовному суду, если он решит приехать в Литву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской, которое приводит Delfi.
"Если мы говорим об ордере на арест Путина, то речь идет о Римском статуте. Его ратифицировали более 100 стран мира. Вряд ли Путин приедет в страну, но Литва была инициатором его ареста, поэтому будь такой повод, она бы арестовала Путина", - говорится в заявлении.
По ее словам, Путина непременно задержали бы и передали в МКС. Добровольская уверена, что страна гордилась бы и радовалась такому событию. Глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что сам позаботился бы о задержании Путина.
"Я точно могу сказать, что в Литве он был бы арестован. Я бы лично позаботился об этом, не переживайте. Рука Литвы не дрогнет", - сказал Кащюнас.
Администрация безопасности транспорта Литвы указала, что самолет Путина легально не может прилететь в Литву или пролететь над Литвой. Не из-за ордера на арест, а из-за санкций в отношении российской авиации. Глава МВД Литвы Агне Билотайте отметила, что санкции не запрещают Путину приехать наземным транспортом.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина по делу о депортации украинских детей.
Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявлял, что, если российский диктатор Владимир Путин приедет в страну, ему может грозить арест.
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