Без рук повертають на службу. Дружина окупанта поскаржилась на жахливі умови в армії РФ
Дружина окупанта поскаржилась на різні випадки з пораненнями на війні та ситуації, за яких росіян з відсутніми кінцівками відмовляються комісувати й з лікарні повертають назад на службу до частин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
"Осколок у каску ж потрапив. Там вухо, по-моєму, ну коротше Серьогу контузило. У нього контузія тепер. Та й Люда каже, на правій нозі, по-моєму, три пальці він не відчуває, погано працюють... і розумієш, другий раз цей", - розповіла росіянка.
За її словами, окупант три місяці пролежав у лікарні з відірваними руками. Однак його не комісували, а відправили назад у частину повернули.
Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.
До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.
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