Без рук повертають на службу. Дружина окупанта поскаржилась на жахливі умови в армії РФ

Дружина окупанта поскаржилась на різні випадки з пораненнями на війні та ситуації, за яких росіян з відсутніми кінцівками відмовляються комісувати й з лікарні повертають назад на службу до частин.

"Осколок у каску ж потрапив. Там вухо, по-моєму, ну коротше Серьогу контузило. У нього контузія тепер. Та й Люда каже, на правій нозі, по-моєму, три пальці він не відчуває, погано працюють... і розумієш, другий раз цей", - розповіла росіянка.

За її словами, окупант три місяці пролежав у лікарні з відірваними руками. Однак його не комісували, а відправили назад у частину повернули.