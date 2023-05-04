Без рук возвращают на службу. Жена оккупанта пожаловалась на ужасающие условия в армии РФ

Жена оккупанта пожаловалась на разные случаи с ранениями на войне и ситуации, при которых россиян с отсутствующими конечностями отказываются комиссовать и из больницы возвращают обратно на службу в части.

"Осколок в каску же попал. Там ухо, по-моему, ну короче Серегу контузило. У него контузия теперь. Да и Люда говорит, на правой ноге, по-моему, три пальца он не чувствует, плохо работают... и понимаешь , второй раз этот", – рассказала россиянка.

По ее словам, оккупант три месяца пролежал в больнице с оторванными руками. Однако его не комиссовали, а отправили обратно в часть.