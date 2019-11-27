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Руис вслед за Джошуа прибыл на завершающую подготовку к реваншу

Новости » Спорт     27.11.2019 - 13:59
Руис вслед за Джошуа прибыл на завершающую подготовку к реваншу
Фото: Руис - Джошуа (twitter.com/Andy_destroyer1)

Важнейший поединок года состоится 7 декабря

Действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший вслед за своим соперником Энтони Джошуа прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы закончить подготовку к бою-реваншую. Об этом информирует Boxing Scene.

По прилету американский боксер мексиканских корней заявил, что собирается в очередной раз "сотворить историю".

"Чувствую себя потрясающе. Вы ведь знаете, что я сотворил историю в Нью-Йорке и я обязательно сделаю это еще раз здесь в Саудовской Аравии", - сказал Руис.

Джошуа же прилетел в Саудовскою Аравию несколькими дням ранее, однако комментариев никаких не давал. Он написал лишь в Instagram, что "приземлился спокойно" и поблагодарил аравийцев.

Landed safely.. we give thanks KSA

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Реваншный поединок Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Эр-Рияде. На кону будут стоять все пояса мексиканца.

В первом бою американец мексиканского происхождения сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы. Это был дебютный поединок для Джошуа в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Энди Руис стал первым в истории мексиканцем и вторым латиноамериканцем (после однофамильца Джона Руиса), сумевшим завоевать чемпионский титул в тяжелом весе.

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