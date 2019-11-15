Руис заранее прилетит в Саудовскую Аравию на бой с Джошуа

Фото: Руис - Джошуа (twitter.com/Andy_destroyer1)

До мегабоя осталось меньше месяца

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис прилетит в Саудовскую Аравию за две недели до реванша с Энтони Джошуа, чтобы лучше адаптироваться к этой стране. Об этом порталу The Ring рассказал тренера мексиканца Мэнни Роблеса.

"Мы прилетим 24 ноября, у нас будет много времени. Двух недель более чем достаточно. Руис не будет обращать внимания на каждую мелочь. Его отец и менеджер позаботятся о различных нюансах и часовых поясах. Я беспокоюсь лишь по поводу тренировочного аспекта", - сказал наставник Руиса.

Реванш боксеров состоится 7 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В первом бою американец мексиканского происхождения сенсационно нокаутировал в седьмом раунде британца и отобрал у него титулы. Это был дебютный поединок для Джошуа в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Энди Руис стал первым в истории мексиканцем и вторым латиноамериканцем (после однофамильца Джона Руиса), сумевшим завоевать чемпионский титул в тяжелом весе.