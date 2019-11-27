Руїс слідом за Джошуа прибув на завершальну підготовку до реваншу

Фото: Руїс - Джошуа (twitter.com/Andy_destroyer1)

Найважливіший поєдинок року відбудеться 7 грудня

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший слідом за своїм суперником Ентоні Джошуа прибув до Саудівської Аравії, щоб завершити підготовку до бою-реваншу. Про це інформує Boxing Scene.

По прильоту американський боксер мексиканських коренів заявив, що збирається в черговий раз "створити історію".

"Відчуваю себе чудово. Ви ж знаєте, що я створив історію в Нью-Йорку і я обов'язково зроблю це ще раз тут в Саудівській Аравії", - сказав Руїс.

Джошуа ж прилетів до Саудівської Аравії декількома днями раніше, проте коментарів ніяких не давав. Він написав лише в Instagram, що "приземлився спокійно" і подякував аравійцям.

Реваншний поєдинок Руїс - Джошуа відбудеться 7 грудня в Ер-Ріяді. На кону будуть стояти всі пояси мексиканця.

У першому бою американець мексиканського походження сенсаційно нокаутував британця і відібрав у нього титули.. Це був дебютний поєдинок для Джошуа в США і перша поразка в професійній кар'єрі.

Енді Руїс став першим в історії мексиканцем і другим латиноамериканець (після однофамільця Джона Руїса), який зумів завоювати чемпіонський титул у важкій вазі.