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Руис согласился провести реванш против Джошуа в Саудовской Аравии

Новости » Спорт    23.08.2019 - 12:10
Руис согласился провести реванш против Джошуа в Саудовской Аравии
Фото: Энтони Джошуа - Энди Руис (twitter.com/anthonyfjoshua)

Сторонам осталось подписать контракт на бой

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис-младший согласился провести реванш с британцем Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, команда мексиканца приняла предложение о проведении второго боя 7 декабря в Эд-Диръии.

Команда Руиса улучшила финансовую составляющую сделки, которая изначально составляла около 9 миллионов евро на бой-реванш. Помимо этого, представители Энди Руиса добились также получения прав на трансляцию поединка в Мексике.

Изначально Руис заявлял, что хочет провести второй поединок в Соединенных Штатах или Мексике, несмотря на то, что контракт, который он подписал перед первым боем, содержал оговорку о реванше. В ней были прописаны условия, согласно которым право определить дату и место повторного боя было предоставлено Джошуа.

Первый их бой прошел в Нью-Йорке в начале июня. Энтони Джошуа нокаутом сенсационно проиграл все свои титулы. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Напомним, победитель поединка Джошуа - Руис затем встретится с украинским боксером Александром Усиком.

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