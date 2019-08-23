Руїс погодився провести реванш проти Джошуа в Саудівській Аравії

Фото: Ентоні Джошуа - Енді Руїс (twitter.com/anthonyfjoshua)

Сторонам залишилося підписати контракт на бій

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший погодився провести реванш з британцем Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, команда мексиканця прийняла пропозицію про проведення другого бою 7 грудня о Ед-Дір'іі.

Команда Руїса поліпшила фінансову складову угоди, яка спочатку становила близько 9 мільйонів євро на бій-реванш. Крім цього, представники Енді Руїса домоглися також отримання прав на трансляцію поєдинку в Мексиці.

Спочатку Руїс заявляв, що хоче провести другий поєдинок в Сполучених Штатах або Мексиці, всупереч тому, що контракт, який він підписав перед першим боєм, містив застереження про реванш. У ній були прописані умови, згідно з якими право визначити дату і місце повторного бою було надано Джошуа.

Перший їхній бій пройшов в Нью-Йорку на початку червня. Ентоні Джошуа нокаутом сенсаційно програв всі свої титули. Це був дебютний поєдинок для британця в США та перша поразка в професійній кар'єрі.

Нагадаємо, переможець поєдинку Джошуа - Руїс потім може зустрітися з українським боксером Олександром Усиком.