ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Руїс погодився провести реванш проти Джошуа в Саудівській Аравії

Новини » Спорт    23.08.2019 - 12:10
Руїс погодився провести реванш проти Джошуа в Саудівській Аравії
Фото: Ентоні Джошуа - Енді Руїс (twitter.com/anthonyfjoshua)

Сторонам залишилося підписати контракт на бій

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший погодився провести реванш з британцем Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, команда мексиканця прийняла пропозицію про проведення другого бою 7 грудня о Ед-Дір'іі.

Команда Руїса поліпшила фінансову складову угоди, яка спочатку становила близько 9 мільйонів євро на бій-реванш. Крім цього, представники Енді Руїса домоглися також отримання прав на трансляцію поєдинку в Мексиці.

Спочатку Руїс заявляв, що хоче провести другий поєдинок в Сполучених Штатах або Мексиці, всупереч тому, що контракт, який він підписав перед першим боєм, містив застереження про реванш. У ній були прописані умови, згідно з якими право визначити дату і місце повторного бою було надано Джошуа.

Перший їхній бій пройшов в Нью-Йорку на початку червня. Ентоні Джошуа нокаутом сенсаційно програв всі свої титули. Це був дебютний поєдинок для британця в США та перша поразка в професійній кар'єрі.

Нагадаємо, переможець поєдинку Джошуа - Руїс потім може зустрітися з українським боксером Олександром Усиком.

Першим суперником Усика в суперважкій вазі стане російський боксер WBO зберегла за Усиком статус обов'язкового претендента
Новини України Саудовская АравиябойЕнтоні ДжошуаБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся