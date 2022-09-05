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Руис побил Ортиса по единогласному решению судей

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Лос-Анджелес, Понедельник 05 сентября 2022 10:29
Руис побил Ортиса по единогласному решению судей Фото: Энди Руис и Луис Ортис провели в ринге все 12 раундов (twitter.com/premierboxing)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира в хевивейте Энди Руис-младший победил Луиса Ортиса в 12-раундовом поединке, который принимал американский штат Калифорния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Мексиканец отпраздновал победу по итогам боя. Трое судей отдали победу 32-летнему боксеру.

В течение боя Руис трижды отправил Ортиса на пол. Первый нокдаун случился уже во втором раунде. Кубинец смог подняться, а затем снова упал под ударами соперника. Еще один нокдаун зрители увидели в 7-м раунде. Тем не менее, в целом поединок прошел в равной борьбе.

Руис впервые дрался по возвращении в ринг. Пауза в его карьере длилась 15 месяцев. Еще в мае прошлого года он победил Криса Арреолу – тоже по решению судей. Бой с Ортисом потребовался мексиканцу для возможности претендовать на топ-поединки. В частности, Руис-младший готов сразиться с украинским чемпионом Усиком.

В свою очередь 35-летний боксер стремится провести объединительный поединок в хевивейте против Тайсона Фьюри. Также он должен будет встретиться с победителем боя Паркер-Джойс в рамках обязательной защиты титула WBO.

К слову, боксер Усик и еще два десятка спортсменов получили государственные награды ко Дню независимости Украины.

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