Руис побил Ортиса по единогласному решению судей

Мексиканец отпраздновал победу по итогам боя. Трое судей отдали победу 32-летнему боксеру.

В течение боя Руис трижды отправил Ортиса на пол. Первый нокдаун случился уже во втором раунде. Кубинец смог подняться, а затем снова упал под ударами соперника. Еще один нокдаун зрители увидели в 7-м раунде. Тем не менее, в целом поединок прошел в равной борьбе.

Руис впервые дрался по возвращении в ринг. Пауза в его карьере длилась 15 месяцев. Еще в мае прошлого года он победил Криса Арреолу – тоже по решению судей. Бой с Ортисом потребовался мексиканцу для возможности претендовать на топ-поединки. В частности, Руис-младший готов сразиться с украинским чемпионом Усиком.

В свою очередь 35-летний боксер стремится провести объединительный поединок в хевивейте против Тайсона Фьюри. Также он должен будет встретиться с победителем боя Паркер-Джойс в рамках обязательной защиты титула WBO.