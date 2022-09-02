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Усик – Фьюри. Украинец озвучил планы на случай срыва объединительного боя

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Киев, Пятница 02 сентября 2022 12:58
Усик – Фьюри. Украинец озвучил планы на случай срыва объединительного боя Фото: Александр Усик во время пресс-конференции в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик признался, что альтернативные варианты поединков, кроме боя с Тайсоном Фьюри, рассматривать не готов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию боксера.

Украинец нацелен исключительно на объединительный бой с чемпионом WBC. Британский боксер остается единственным желанным соперником в шорт-листе чемпиона в хевивейте по версии четырех организаций.

"Мы не знаем, что в голове Тайсона. Все знают, что он очень безумный парень. Менеджеры и промоутеры работают над организацией боя. Я бы очень хотел, чтобы этот поединок состоялся в следующем году. Но если это не будет Фьюри, то как-то и нет интереса с кем-то еще боксировать", – заявил Усик.

Накануне стало известно, что победитель сражения между Джозефом Паркером и Джо Джойсом станет обязательным претендентом на поединок с 35-летним украинцем. Победитель поединка новозеландца и британца получит титул временного чемпиона WBO.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас анонсировал объединительный поединок в тяжелом весе против Тайсона Фьюри на конец 2022-начало 2023 гг. Бой, скорее всего, состоится на Ближнем Востоке.

К слову, боксер Усик и еще два десятка спортсменов получили государственные награды ко Дню независимости Украины.

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