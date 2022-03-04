"Рухнет вся Европа": Зеленский призвал европейцев выходить на улицы поддержать Украину

Президент Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать Украину в войне с Россией. Он добавил, что если украинское государство рухнет, то падет и вся Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского в ходе марафона в поддержку Украины.

"Народы Европы, не молчите, выходите на улицы, поддерживайте Украину. Мы стремимся к этому. Поддерживайте нашу свободу. Если Украина рухнет, то рухнет вся Европа. Слава Украине!" - сказал Зеленский. Свое выступление глава государства начал с минуты молчания. Он также рассказал европейцам о преступлениях российских оккупантов и успехах украинских военных на фронте.