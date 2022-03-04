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"Завалиться вся Європа": Зеленський закликав європейців виходити на вулиці підтримати Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом виходити на вулиці своїх міст і підтримувати Україну у війні з Росією. Він додав, що якщо українська держава завалиться, то впаде і вся Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського в ході марафону на підтримку України.

"Народи Європи, не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну. Ми прагнемо до цього. Підтримуйте нашу свободу. Якщо Україна завалиться, то завалиться вся Європа. Слава Україні!"- сказав Зеленський.

Свій виступ глава держави почав з хвилини мовчання. Він також розповів європейцям про злочини російських окупантів та успіхи українських військових на фронті.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України