"Рухнет вся Европа": Зеленский призвал европейцев выходить на улицы поддержать Украину
Президент Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать Украину в войне с Россией. Он добавил, что если украинское государство рухнет, то падет и вся Европа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского в ходе марафона в поддержку Украины.
"Народы Европы, не молчите, выходите на улицы, поддерживайте Украину. Мы стремимся к этому. Поддерживайте нашу свободу. Если Украина рухнет, то рухнет вся Европа. Слава Украине!" - сказал Зеленский.
Свое выступление глава государства начал с минуты молчания. Он также рассказал европейцам о преступлениях российских оккупантов и успехах украинских военных на фронте.
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