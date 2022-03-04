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"Завалиться вся Європа": Зеленський закликав європейців виходити на вулиці підтримати Україну

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 20:50
"Завалиться вся Європа": Зеленський закликав європейців виходити на вулиці підтримати Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (t me verkhovnaradaukrainy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом виходити на вулиці своїх міст і підтримувати Україну у війні з Росією. Він додав, що якщо українська держава завалиться, то впаде і вся Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського в ході марафону на підтримку України.

"Народи Європи, не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну. Ми прагнемо до цього. Підтримуйте нашу свободу. Якщо Україна завалиться, то завалиться вся Європа. Слава Україні!"- сказав Зеленський.

Свій виступ глава держави почав з хвилини мовчання. Він також розповів європейцям про злочини російських окупантів та успіхи українських військових на фронті.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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