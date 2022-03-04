"Завалиться вся Європа": Зеленський закликав європейців виходити на вулиці підтримати Україну
Президент Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом виходити на вулиці своїх міст і підтримувати Україну у війні з Росією. Він додав, що якщо українська держава завалиться, то впаде і вся Європа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського в ході марафону на підтримку України.
"Народи Європи, не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну. Ми прагнемо до цього. Підтримуйте нашу свободу. Якщо Україна завалиться, то завалиться вся Європа. Слава Україні!"- сказав Зеленський.
Свій виступ глава держави почав з хвилини мовчання. Він також розповів європейцям про злочини російських окупантів та успіхи українських військових на фронті.
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