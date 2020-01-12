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Рухани заявил, что США ответственны за последние события на Ближнем Востоке

Новости » Политика     12.01.2020 - 23:57
Рухани заявил, что США ответственны за последние события на Ближнем Востоке
Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Президент Рухани провел телефонный разговор с премьером Швеции

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном подчеркнул, что США несут ответственность за последние события на Ближнем Востоке. Об этом сообщает IRNA.

Иранский лидер призвал "осудить преступления США".

"Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США", - сказал Рухани.

Он также отметил, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и не является преступлением. Рухани подчеркнул, что проблемы Ближнего Востока должны решаться только странами региона путем политического диалога с уважением суверенитета каждого государства.

"Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также позволить миру воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасающих событий где-либо в мире", - заявил президент Ирана.

В свою очередь шведский премьер выразил соболезнования в связи с гибелью многих иранцев в результате крушения украинского самолета вблизи Тегерана. Левен также призвал провести транспарентное расследование и объявил о готовности Швеции помочь.

Напомним, глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал власти Ирана остановить убийство протестующих. Американский лидер заявил, что в Иране тысячи людей уже убиты или заключены под стражу.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 января Иран провел ракетный обстрел авиабаз США в Ираке. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу Трампа.

А 8 января Иран сбил украинский пассажирский самолет вблизи Тегерана.

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