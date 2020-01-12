Рухані заявив, що США відповідальні за останні події на Близькому Сході

Фото: Хасан Рухані (flickr.com)

Президент Рухані провів телефонну розмову з прем'єром Швеції

Президент Ірану Хасан Рухані в ході телефонних переговорів з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном підкреслив, що США несуть відповідальність за останні події на Близькому Сході. Про це повідомляє IRNA.

Іранський лідер закликав "засудити злочини США".

"Американці несуть відповідальність за останні події в регіоні, і ми всі повинні чітко засудити злочини США", - сказав Рухані.

Він також зазначив, що іранська атака на базу США в Іраку була проведена відповідно до статті 51 Статуту ООН і не є злочином. Рухані підкреслив, що проблеми Близького Сходу повинні вирішуватися тільки країнами регіону шляхом політичного діалогу з повагою суверенітету кожної держави.

"Ми всі повинні об'єднатися і повернути безпеку в регіон, а також дозволити миру запанувати в регіоні. Ми повинні не допускати таких жахливих подій деінде в світі", - заявив президент Ірану.

У свою чергу шведський прем'єр висловив співчуття у зв'язку із загибеллю багатьох іранців у результаті аварії українського літака поблизу Тегерана. Левен також закликав провести транспарентне розслідування і оголосив про готовність Швеції допомогти.

Нагадаємо, глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав владу Ірану зупинити вбивство протестуючих. Американський лідер заявив, що в Ірані тисячі людей вже вбиті або взяті під варту.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було скоєно за наказом Трампа.

А 8 січня Іран збив український пасажирський літак поблизу Тегерану.