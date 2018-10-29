Конгрессмены обеспокоены слишком слабыми санкциями США против Ирана

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В Конгрессе считают, что администрация Трампа может нарушить обещание оказать "максимальное давление" на Иран

В Конгрессе США обеспокоены слишком слабыми санкциями против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В частности, конгрессмены обеспокоены тем, что новые санкции президента США Дональда Трампа против Ирана, которые планируется ввести в начале ноября, будут недостаточно жесткими. В Конгрессе также считают, что администрация Трампа может нарушить обещание оказать "максимальное давление" на Иран.

По словам старшего советника Фонда защиты демократии в США Ричарда Голдберга, главный вопрос связан с возможным отключением Ирана от международной платежной системы SWIFT.

Кроме того, антииранские санкции будут направлены на энергетический и банковский секторы страны, а также на компании в Европе и Азии, которые не снизят импорт иранской нефти.

Также в Конгрессе обеспокоены позицией министра финансов США Стивена Мнучина, который предположил в недавних выступлениях, что Иран может остаться участником международной финансовой системы.

Напомним, ранее сообщалось, что США провели переговоры с межбанковской системой передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы. В частности, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран был отключен от SWIFT как в 2012 году, до подписания ядерного соглашения.

17 октября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 20 иранских компаний и банков.