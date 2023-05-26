Рухаємось в бік ЄС. Зеленський відповів на петицію про одностатеві шлюби

Як відзначив у відповіді президент, Україна рухається в бік європейських стандартів, в основі яких покладена повага до прав та особистих свобод громадян.

За словами Володимира Зеленського, розглядаючи петицію торік, він акцентував увагу на тому, що відповідно до Конституції України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Водночас в умовах воєнного чи надзвичайного стану закон не може бути змінений.

"Тож я звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства", - написав президент.

Міністерство юстиції, як розповів Володимир Зеленський, сьогодні працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства. Також він звернувся до Верховної ради з проханням "розглянути порушене в електронній петиції питання".

Відзначимо, що на початку березня в Верховну раду на реєстрацію було подано законопроєкт про реєстровані партнерства, який дасть змогу партнерам в одностатевих і різностатевих парах без шлюбу мати рівноцінні права з законними подружжями.