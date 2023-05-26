Двигаемся в сторону ЕС. Зеленский ответил на петицию об однополых браках

Как отметил в ответе президент, Украина движется в сторону европейских стандартов, в основе которых положено уважение к правам и личным свободам граждан.

По словам Владимира Зеленского, рассматривая петицию в прошлом году, он акцентировал внимание на том, что согласно Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. В то же время в условиях военного или чрезвычайного положения закон не может быть изменен.

"Поэтому я обратился в Кабинет министров Украины с предложением проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства", - написал президент.

Министерство юстиции, как рассказал Владимир Зеленский, сегодня работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства. Также он обратился в Верховную раду с просьбой "рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос".

Отметим, что в начале марта в Верховную Раду на регистрацию был представлен законопроект о зарегистрированных партнерствах, который позволит партнерам в однополых и разнополых парах без брака иметь равноценные права с законными супругами.

Почему законопроект является важным

Регистрируемыми партнерствами смогут воспользоваться военные, гражданские, однополые и разнополые пары.

Как объясняла заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, законопроект также должен решить вопрос о неравноценности прав у ЛГБТ-военных, когда их партнеры не имеют возможности, например, наведаться в больницу, или же организовать похороны.

"В случае поддержки Верховной Радой, законопроект наконец поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши", - добавила она.