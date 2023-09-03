"Рух" не зміг вийти на друге місце УПЛ через нічию з "Металістом 1925": відео

У 6-му турі української Прем'єр-ліги львівський "Рух" втратив очки в домашньому матчі проти "Металіста 1925" з Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Рух" – "Металіст 1925" – 1:1

Голи: Жичиков, 30 (автогол) – Русин, 25

Активний старт зустрічі у виконанні обох команд спричинив два забиті м'яч у стартові півгодини. Рахунок трохи несподівано відкрили гості. Русин організував сольний прохід із центра поля, змістився до центральної зони та з лінії штрафного поклав м'яч під стійку.

Львів'яни відповіли за п'ять хвилин. Червак обрізався на власній половині та подарував м'яч Сапузі, а той виконав простріл на Плюмана. Завадити французу пробити спробував Жичиков, але зрізав м'яч у власні ворота – 1:1.

До перерви "Рух" продовжив тиснути, але ударам Климчука та Плюмана бракувало точності. Натомість у другій половині двічі з дистанції пильність Мозіля перевірив капітан господарів Сапуга. Харків'яни намагалися огризатися, але до моментів не дійшло.

На 72-й хвилині "Металіст 1925" опинився у меншості. Суперечливий епізод стався в карній зоні львів'ян, коли Мартинюк зачепився за ногу Едсона та впав. Арбітр вирішив, що хавбек "малює" пенальті та нагородив його "гірчичником". Жовта картка виявилася другою, тож гості догравали в меншості.

"Рух" намагався влаштувати фінальний штурм. Та щоразу львів'янам чогось бракувало для переможного м'яча. Той же Сапуга головою пробив повз стійку, Климчук не зміг завдати акцентованого удару, а подвійний випад Квасниці та Соломона-Отабора ліквідував Мозіль.

Зрештою, команди закінчили бойовою нічиєю. "Рух" не зміг повернутися на другу сходинку та залишився на 4-му місці. Команда набрала 11 очок. Натомість в активі "Металіста 1925" солідні 7 очок і 9-та позиція в турнірній таблиці УПЛ.