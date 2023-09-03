"Рух" не смог выйти на второе место УПЛ из-за ничьей с "Металлистом 1925": видео

В 6-м туре украинской Премьер-лиги львовский "Рух" потерял очки в домашнем матче против "Металлиста 1925" из Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Рух" – "Металлист 1925" – 1:1

Голы: Жичиков, 30 (автогол) – Русин, 25

Активный старт встречи в исполнении обеих команд вызвал два забитых мяча в стартовые полчаса. Счет слегка неожиданно открыли гости. Русин организовал сольный проход из центра поля, сместился в центральную зону и с линии штрафной уложил мяч под штангу.

Львовяне ответили через пять минут. Червак обрезался на своей половине и подарил мяч Сапуге, а тот выполнил прострел на Плюмана. Помешать французу пробить попробовал Жичиков, но срезал мяч в собственные ворота – 1:1.

До перерыва "Рух" продолжил давить, но ударам Климчука и Плюмана не хватило точности. Во второй половине дважды с дистанции бдительность Мозиля проверил капитан хозяев Сапуга. Харьковчане пытались огрызаться, но до момента не дошло.

На 72-й минуте "Металлист 1925" оказался в меньшинстве. Противоречивый эпизод произошел в штрафной зоне львовян, когда Мартынюк зацепился за ногу Эдсона и упал. Арбитр решил, что хавбек "рисует" пенальти и наградил его "горчичником". Желтая карточка оказалась второй, поэтому гости доигрывали в меньшинстве.

"Рух" пытался устроить финальный штурм. Но каждый раз львовянам чего-то не хватало для победного мяча. Тот же Сапуга головой пробил мимо штанги, Климчук не смог нанести акцентированный удар, а двойной выпад Квасницы и Соломона-Отабора ликвидировал Мозиль.

В конце концов команды закончили боевой ничьей. "Рух" не смог вернуться на вторую строчку и остался на 4-м месте. Команда набрала 11 очков. В активе "Металлиста 1925" солидные 7 очков и 9-я позиция в турнирной таблице УПЛ.