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"Рух" здобув вольову перемогу над "Вересом" в УПЛ

Фото: "Жовто-чорні" забили три м'ячі після перерви (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Львівський "Рух" переграв "Верес" із Рівного в 26-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Рух" – "Верес" – 3:1

Голи: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабін, 65 – Слюбик, 30 (автогол)

 

 

До середини першої половини команди обмінялися моментами. Рівнянин Дахновський з-за меж штрафного трохи не докрутив м'яч у ворота, а львів'янин Таллес не влучив у рамку воріт із перспективної позиції. Згодом Пастух наважився на удар із дистанції – мимо воріт "Вереса".

А на 30-й хвилині гості несподівано вийшли вперед. Не обійшлося без дещиці везіння. Гайдучик пробив із-за меж карної зони, а м'яч зачепив Слюбика та затріпотів у сітці воріт "Руха" – 0:1.

Львів'яни вирівняли становище вже а старті другої 45-хвилинки. За пропущений м'яч сповна реабілітувався Слюбик. Оборонець підключився до атаки господарів і після передачі Холода відправив м'яч у ворота.

"Рух" вирішив не відкладати справу визначення переможця надовго, тож до 65-ї хвилини відзначився ще двічі. Спершу Таллес ефектно підкрутив м'яч під поперечину зі зони перед штрафним майданчиком. А згодом Карабін увірвався на відкритий простір, прибрав оборонця і переграв голкіпера.

Від такого потрійного удару "Верес" отятимитися не зміг. "Рух" довів матч до логічної перемоги та закріпився на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Львів'яни набрали 44 очки. Тим часом рівняни залишилися на 14-й позиції (20 пунктів).

До слова, раніше "Шахтар" розгромив ЛНЗ на виїзді.

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