"Рух" здобув вольову перемогу над "Вересом" в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Рух" – "Верес" – 3:1

Голи: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабін, 65 – Слюбик, 30 (автогол)

До середини першої половини команди обмінялися моментами. Рівнянин Дахновський з-за меж штрафного трохи не докрутив м'яч у ворота, а львів'янин Таллес не влучив у рамку воріт із перспективної позиції. Згодом Пастух наважився на удар із дистанції – мимо воріт "Вереса".

А на 30-й хвилині гості несподівано вийшли вперед. Не обійшлося без дещиці везіння. Гайдучик пробив із-за меж карної зони, а м'яч зачепив Слюбика та затріпотів у сітці воріт "Руха" – 0:1.

Львів'яни вирівняли становище вже а старті другої 45-хвилинки. За пропущений м'яч сповна реабілітувався Слюбик. Оборонець підключився до атаки господарів і після передачі Холода відправив м'яч у ворота.

"Рух" вирішив не відкладати справу визначення переможця надовго, тож до 65-ї хвилини відзначився ще двічі. Спершу Таллес ефектно підкрутив м'яч під поперечину зі зони перед штрафним майданчиком. А згодом Карабін увірвався на відкритий простір, прибрав оборонця і переграв голкіпера.

Від такого потрійного удару "Верес" отятимитися не зміг. "Рух" довів матч до логічної перемоги та закріпився на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Львів'яни набрали 44 очки. Тим часом рівняни залишилися на 14-й позиції (20 пунктів).