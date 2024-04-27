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"Рух" одержал волевую победу над "Вересом" в УПЛ

Автор: Антон Федорцив

Львовский "Рух" обыграл "Верес" из Ровно в 26-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Рух" – "Верес" – 3:1

Голы: Слюбик, 48, Таллес, 59, Карабин, 65 – Слюбик, 30 (автогол)

 

К середине первой половины команды обменялись моментами. Ровенчанин Дахновский из-за пределов штрафной немного не докрутил мяч в ворота, а львовянин Таллес не попал в раму ворот с перспективной позиции. Впоследствии Пастух отважился на удар с дистанции – мимо ворот "Вереса".

А на 30-й минуте гости неожиданно вышли вперед. Не обошлось без толики везения. Гайдучик пробил из-за пределов штрафной, а мяч задел Слюбика и затрепетал в сетке ворот "Руха" – 0:1.

Львовяне выровняли положение уже на старте второй 45-минутки. За пропущенный мяч сполна реабилитировался Слюбик. Защитник подключился к атаке хозяев и после передачи Холода отправил мяч в ворота.

"Рух" решил не откладывать дело определения победителя надолго, так что к 65-й минуте отличился еще дважды. Сначала Таллес эффектно подкрутил мяч под перекладину из зоны перед штрафной. Впоследствии Карабин ворвался на открытое пространство, убрал защитника и переиграл голкипера.

От такого тройного удара "Верес" опомниться не смог. "Рух" довел матч до логической победы и закрепился на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ. Львовяне набрали 44 очка. Тем временем ровенчане остались на 14-й позиции (20 пунктов).

К слову, ранее "Шахтер" разгромил ЛНЗ на выезде.

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